الرياضة

بيراميدز يحسم صفقة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يحسم صفقة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح نادي بيراميدز، قريب من التعاقد بشكل رسمي مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، أن بيراميدز يستعد لتقديم رمضان صبحي خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يتم التقديم يوم الاثنين.

Advertisements

وتواجد رمضان صبحي يوم الأربعاء الماضي، في ملعب الدفاع الجوي، من أجل تجهيز إعلان انتقاله إلى بيراميدز بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد أعلن عن عدم توصله لاتفاق مع رمضان صبحي رغم توصله لاتفاق مع هيدرسفيلد، ورغبة اللاعب في في الانتقال إلى بيراميدز.

وكان رمضان صبحي قد شارك مع الأهلي في 9 مباريات خلال الموسم الحالي، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز يحسم صفقة رمضان صبحي مع هيدرسفيلد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا