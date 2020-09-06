برشلونة يفاضل بين هولندي وبرازيلي.. فمن تكون له الغلبة؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة في طريقه للتعاقد مع تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الصحفي والإعلامي فيران مارتينيز اليوم: "لم يتم التوقيع مع فينالدوم حتى الآن ، لأن نادي برشلونة يُريد إغلاق عملية المهاجم أولاً".
وتابع: "هُناك بعض الاصوات في النادي تطالب بالتوقيع مع تياجو الكانتارا رغم أن العملية معقدة، في الوقت الحالي لا توجد اي اتصالات مع نادي ليفربول ولكن مع فينالدوم نعم".
وأضاف: " لأول مرة منذ 7 سنوات يتواجد فيها اسم الكانتارا كاحتمال حقيقي في برشلونة ، سيكون السعر في كلتا العمليتين متشابهاً حيث ينتهي عقد الثنائي العام القادم".
واختتم مارتينيز تصريحاته: "لم تتم عملية تياجو مع نادي ليفربول والباب مفتوح أمام برشلونة".
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