الرياضة

شوبير يدلي بأقواله في بلاغه ضد أسامة حسن

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يدلي بأقواله في بلاغه ضد أسامة حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامى أحمد شوبير، أنه أدلى بأقواله اليوم في بلاغه ضد أسامة حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق.

 

وكان شوبير قد تقدم ببلاغ ضد أسامة حسن، ظهير الزمالك السابق والذي تجاوز في حق كابتن الأهلي ومنتخب مصر السابق من خلال مقاطع فيديو.

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وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر قائلا: “أدليت اليوم بأقوالي في البلاغ المقدم مني ضد لاعب الكره السابق أسامة حسن أمام نيابة الساحل”.

 

وأنهى تصريحاته: “ثقتي لا حدود لها في القضاء المصري”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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