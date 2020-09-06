نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوجبا يخطط للعودة إلى يوفنتوس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي ينتهي عقده في 2021.
وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت في وقت سابق أن بول بوجبا قريبًا جدًا من تجديد عقده مع الشياطين الحمر خاصة بعد آداؤه مع الفريق الإنجليزي منذ عودة النشاط الرياضي في الموسم الماضي بعد توقفه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن بول بوجبا غير حريص على تجديد عقده مع الشياطين الحمر وأنه يحلم بالعودة إلى يوفنتوس الإيطالي.
وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن بول بوجبا البالغ من العمر 27 عامًا ينتظر تحرك يوفنتوس للتعاقد معه قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس لن يمكنه تقديم عرضًا مغرياً للتعاقد مع النجم الفرنسي إلا في حال قام ببيع بعض نجومه في الصيف الحالي.
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