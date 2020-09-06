نشرة الرياضة.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. الزمالك يوافق على رحيل مصطفي محمد بشرط.. كواليس جديدة في سرقة كؤوس اتحاد الكرة

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

كشف المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، كواليس قرار تحويل حسن قداح لاعب الزمالك إلى التحقيق بسبب واقعة هزاره مع عبدالرحمن حميد حارس الأهلي والاعتداء عليه أمام شاشات التلفزيون خلال حفل قرعة كأس العالم لليد.

كشف المهندس هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف قضية محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق، والأهلي الحالي.

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن إحدى الجهات الرقابية فتحت ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var داخل اتحاد الكرة مرة أخرى.

يعانى فريق حرس الحدود من ارتفاع عدد الغائبين عن لقاء الأهلى المقرر له غدًا إلى 11 لاعبا.

كشف الإعلامى أحمد شوبير تطورات جديدة بشأن بلاغه ضد أسامة حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك السابق.

يخطط المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة للانتقام من إدارة البلوجرانا، بسبب طريقة رحيله عن الفريق الكتالوني.

تقوم حاليا لجنة من وزارة الشباب والرياضة بعملية جرد فى مقر اتحاد الكرة والتفتيش في المحاضر الرسمية بالجبلاية بشأن سرقة كؤوس أمم أفريقيا.

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أكد المهندس هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن فريق الزمالك سيخوض مباراة اليوم أمام طلائع الجيش فى إطار لقاءات الجولة الـ 25 من منافسات الدوري الممتاز.

كشف المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف الثنائي يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجاني ساسي من التجديد مع النادي.

قدم حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة استقالته من منصبه، وذلك بعد التعادل أمام فريق أسوان أمس بنتيجة ثلاثة أهداف لمثلها في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الممتاز.

صرح أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن فقدان كأس الأمم الإفريقية من داخل اتحاد كرة القدم.

كشفت مصادر خاصة، أن إدارة الأهلي تعرف حقيقة الفيديو المنتشر للاعب محمود عبدالمنعم كهربا.

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة، عن تفاصيل استعانة الحكم الدولى جهاد جريشة بالرجل الثاني فى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في أزمة الهدف الذى ألغاه لصالح وادى دجلة فى مرمى النادى الأهلي فى الدورى الممتاز.

علق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على اختفاء الكؤوس من مقر إتحاد الكرة المصري بعد إعلان اللجنة الخماسية تطوير الإتحاد المصري.

استقر مسئولو نادى مصر للمقاصة على بيع محمد إبراهيم، نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للأعلى سعرا بعد العروض القوية التى تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة بسبب تألقه اللافت مع الفريق الفيومي بمسابقة الدوري الممتاز ونجاحه فى خطف كل الأنظار إليه.