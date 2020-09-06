بيراميدز يتحرك من فندق الإقامة لملعب الجونة.. صور

غادر فريق نادي بيراميدز فندق إقامته بمدينة الجونة لملعب المباراة استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري. ويحل بيراميدز، ضيفا على نظيره نادي الجونة، في السادسة من مساء اليوم، على استاد الجونة الرياضي في إطار مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز. وأنهى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش محاضرة استمرت نصف ساعة مع اللاعبين لشرح طريقة اللعب قبل المغادرة للملعب. يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 45 نقطة.

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