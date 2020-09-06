كنت بهزر.. "قداح" الزمالك يرد على إحالته للتحقيق بعد ضرب حارس الأهلي

رد حسن وليد قداح لاعب الزمالك والمنتخب الوطني لكرة اليد، على واقعة صفع زميله عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي ومنتخب مصر خلال حفل قرعة بطولة كأس العالم، أمس السبت والتي أقيمت في سفح الأهرامات.

وكتب اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا وحميد إخوات وده كان هزار ميقللش من حد فينا.. بلاش نضخم الأمور.. كلنا منتخب مصر وعايزين الكل معانا في كأس العالم".

وكشف المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد، كواليس قرار إحالة حسن قداح لاعب الزمالك إلى التحقيق بسبب واقعة "هزاره" مع عبدالرحمن حميد حارس الأهلي والاعتداء عليه أمام شاشات التلفزيون خلال حفل قرعة كأس العالم لليد.

وقال هشام نصر فى تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج"، إن الأمر سهل للغاية ولا يمكن اعتباره تحقيقا بمعنى الكلمة، القصة وما فيها أن الهزار بينهما لم يكن جيدا وآثار تحفظ البعض ولكن الأمور لا تتطلب أكثر من توجيه اللوم للاعبين.

وأضاف: "لا نريد أن تأخذ الأمور أكبر من حجمها .. ولا نريد أن نختلق الأزمات والشوشرة على الحدث الكبير الذى نظمته مصر أمس بحفل قرعة كأس العالم لليد.