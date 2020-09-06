قبل 24 ساعة.. أزمة تواجه بث مباراة الأهلي والحرس | تفاصيل

تواجه مباراة النادى الأهلي وحرس الحدود المقرر إقامتها غدا الاثنين أزمة فى كاميرات البث المقرر أن تغطى اللقاء فى الدورى الممتاز.

ويتصدر النادى الأهلي ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد ٦٢ نقطة فيما يحتل الزمالك مركز الوصيف وبيراميدز ثالثا.

أزمة كاميرات البث أعلن عنها مخرج المباراة وليد فاروق عثمان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وقال: إن شاء الله غدا هاكون مخرج ماتش الأهلي x حرس الحدود من ستاد الماكس.

وتابع: تخيل بقي أن التليفزيون المصري منزل 6 كاميرات بالرغم من اني طلبت توفير كاميرتين زيادة فوق ال 6 كاميرات لتغطية أحداث المباراة بشكل جيد ويليق بتليفزيون الدولة أو توفير عربية صغيرة أخرى بجانب سيارة البث لتزويدها بكاميرتين لكن للأسف لم يتم توفير الكاميرتين الزيادة أو حتي عربية صغيرة بجانب عربية البث وذلك بسبب انشغال الوحدات بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ.

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وأضاف: طب ليه الوحدات كلها مشغولة بالرغم من أنها انتخابات إعادة يعني في بعض الدوائر فقط مش في كل المحافظات زي الانتخابات اللي كانت من أسبوعين تلاتة وكان فيه ضغط علي الوحدات طب حتي استثنوا وحدة واحدة تفضل لنقل الكرة للماتشات الهامة علي العموم كرم الله واسع.

واستطرد: بشكر الوحدة ال 20 اللي هاتكون معايا بكرة اللي دايما بيحاولوا يوفروا اي حاجة في حدود إمكاناتهم المتاحة والمشاكل اللي عندهم من قلة عدسات وكابلات ووجود عطل بقاله أكتر من سنة في السويتشر الخاص بالنقل.

وقال أيضا: ومع ذلك بيعملوا اللي عليهم وزيادة وبحييهم علي جهدهم وإن شاء الله هايطلع ماتش كويس في حدود الإمكانيات المتاحة والله المستعان.