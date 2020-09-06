الرياضة

لاعب برشلونة يريد الانتقام من النادي

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية مساء الأحد، أن لاعب برشلونة أرتورو فيدال ينوي الانتقام من ناديه قبل الرحيل إلى فريق آخر.

 

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إلى توصل فيدال لاتفاق يقضي بانتقاله إلى إنتر ميلان في عقد يمتد لعامين مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

 

لكن الصحيفة أكدت أيضا أن فيدال يريد من برشلونة دفع الرواتب المتبقية من عقده الذي يمتد حتى صيف العام المقبل، أي ما يعادل 6 ملايين يورو، وهو أمر من المتوقع أن يرفض برشلونة الرضوخ له.

 

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وتابعت الصحيفة أن برشلونة يتفهم رغبة فيدال في الرحيل إلى إنتر ميلان دون مقابل من أجل تسهيل إنجاز الصفقة، لكنها تعتقد أن عليه التخلي عن مطالبه المالية من أجل تحقيق هذا الشرط.

 

ويعتبر فيدال من المقربين لنجم برشلونة ليونيل ميسي الذي خاض معركة شرسة مع برشلونة، قبل أن يعلن استمراره مع الفريق الكتالوني حتى انتهاء عقده صيف العام المقبل.

 

وأخبر مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان لاعبه فيدال بأنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي أثار امتعاض نجم المنتخب التشيلي البالغ من العمر 33 عاما.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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