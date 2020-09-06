باسم مرسي يقود الإنتاج الحربي للفوز علي طنطا بثلاثة أهداف

حقق فريق الإنتاج الحربي الفوز علي منافسه طنطا بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب "استاد الأهلي " ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري المصري .

وجاء هدف الانتاج الحربي عن طريق غنام محمد في الدقيقة 29 بعد انطلاقة من محمد فييرا على الجانب الأيسر بجوار منطقة جزاء طنطا، ثم مرر الكرة لغنام محمد خارج منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة زاحفة مرت على يمين الحارس محمد فتحي.

وأضاع جون أيفيري لاعب طنطا ضربة جزاء في الدقيقة 15 من عمر اللقاء بعد تسدد الكرة وخرجت فوق العارضة لتضيع أول فرصة محققة لفريق طنطا.

وفي الشوط الثاني نجح باسم مرسي في تسجيل هدفين الاول في الدقيقة 46 من ضربة جزاء وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث للفريق بعد تسديدة من أحمد دويدار من مسافة بعيدة ولكن وصلت الكرة للاعب خلف مدافعي طنطا فوضعها بشكل جميل من فوق الحارس محمد فتحي.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 30 نقطة بينما جاء تجمد فريق طنطا في المركز الـ18 برصيد17 نقطة .