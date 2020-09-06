الرياضة

باسم مرسي يقود الإنتاج الحربي للفوز علي طنطا بثلاثة أهداف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

حقق فريق الإنتاج الحربي الفوز علي منافسه طنطا بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في المباراة التي اقيمت علي ملعب "استاد الأهلي " ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري المصري . 

وجاء هدف الانتاج الحربي عن طريق غنام محمد في الدقيقة 29  بعد انطلاقة من محمد فييرا على الجانب الأيسر بجوار منطقة جزاء طنطا، ثم مرر الكرة لغنام محمد خارج منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة زاحفة مرت على يمين الحارس محمد فتحي.

وأضاع جون أيفيري لاعب طنطا ضربة جزاء في الدقيقة 15 من عمر اللقاء بعد تسدد الكرة وخرجت فوق العارضة لتضيع أول فرصة محققة لفريق طنطا.

وفي الشوط الثاني نجح باسم مرسي في تسجيل هدفين الاول في الدقيقة 46 من ضربة جزاء وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث للفريق بعد تسديدة من أحمد دويدار من مسافة بعيدة ولكن وصلت الكرة للاعب خلف مدافعي طنطا فوضعها بشكل جميل من فوق الحارس محمد فتحي.

ويحتل فريق الإنتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 30 نقطة بينما جاء تجمد فريق طنطا في المركز الـ18 برصيد17 نقطة .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر باسم مرسي يقود الإنتاج الحربي للفوز علي طنطا بثلاثة أهداف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا