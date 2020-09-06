قرعة المونديال في عيون الأبطال .. نصر: طموحنا بلا حدود .. الأحمر: انتظروا الإعجاز .. جارسيا: لا تقلقوا على الفراعنة

أبدى عدد كبير من مسئولى ونجوم كرة اليد المصرية تفاؤلهم بوقوع منتخب مصر فى المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها بمصر خلال شهر يناير من العام المقبل .

ويري معظم النجوم أن المجموعة لا تعد صعبة ولا تعد سهلة ولكنها متوسطة المستوى ، وأكد الجميع أن جميع مباريات المنتخب تحتاج المزيد من الجهد والعرق والتركيز من أجل الخروج بالبطولة إلى بر الأمان والوصول إلى أبعد نقطة ممكنة بها .

هشام نصر : موقفنا جيد وهدفنا كبير بالمونديال

وفى هذا السياق قال هشام نصر رئيس اتحاد اليد : " أرى أن القرعة جيدة بالنسبة لنا ، فوقوعنا فى المجموعة السابعة بجانب السويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبي يعد أمر جيدا، ولكنه ليس سهلا فجميع منتخبات كأس العالم جيدة، ولكني أثق فى عبور المنتخب إلى الدور الثانى بمزيد من التركيز والإصرار".

وأضاف : " المنتخب يمتلك كتيبة من ألمع النجوم القادرة على صناعة تاريخ جديد للكرة المصرية بأكبر المحافل العالمية " .

جارسيا بروندو : لم أحسم اختياراتي النهائية حتى الآن

أبدى الإسباني جارسيا بروندو المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة اليد عن تفاؤله الكبير بتواجد المنتخب ضمن المجموعة السابعة بمنافسات كأس العالم.

وأشار المدير الفني أن البطولة القادمة ستكون صعبة بشكل كبير لأنها ستكون بـ32 منتخبا مؤكدا أنها ستكون واحدة من أشرس البطولات على الإطلاق.

وأكد المدير الفني أنه يسعى للوصول بمنتخبنا للأدوار النهائية و تحقيق مركز افضل من البطولة السابقة.

الأحمر : طموحنا بلا حدود

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وفى الإطار ذاته أكد أحمد الأحمر لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد انه يركز بشكل كبير خلال الفترة القادمة من اجل تحقيق انجازا كبيرا في نسخة بطولة العالم القادمة ، مؤكدا ان المجموعة التى وقع بها منتخب مصر ليست سهلا كما يتصور البعض .

و اضاف الاحمر ان عامل الارض و الجماهير سلاح ذو حدين حيث أن الضغط الجماهيري من الممكن ان يأتي بأمر عكسي، الا ان الجميع يحاول استغلاله.

وأشاد قائد منتخبنا ان الجهاز الفني للمنتخب يعتبر الافضل في العالم، حيث ان اهم ميزة لدى المدير الفني جارسيا هي إدارة المباريات تحت ضغط في حالة التأخر بعدة أهداف.

على زين : سنكون بين الأربعة الكبار

أكد على زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد ان لاعبي منتخبنا الوطني سيقاتلون خلال مباريات البطولة للوصول للمربع الذهبي كما حدث من قبل في بطولة ٢٠٠١ على يد الجيل الذهبي.

وأشار زين إلى أن الجميع يتعامل مع البطولة من هذا المنطلق مستغلين عامل الارض و الجمهور، مشيرا إلى أن كرة اليد المصرية دائما في تقدم ملحوظ مستشهدا بإنجاز منتخب الشباب الحاصل على ذهبية بطولة العالم الأخيرة .

وأضاف زين أن عددا من العناصر الاساسية في المنتخب متواجدين في أندية خارجية وهذا الأمر يعتبر افضل بكثير مما يجعل اللعب في البطولات العالمية امر ليس صعبا بالمرة.

حسين زكي : الجيل الحالي قادر على تحقيق الانجاز

أكد حسين زكي نجم منتخب مصر السابق و المدير الفني لفريق يد الزمالك ان الجيل الحالي للفراعنة قادر على تحقيق إنجاز مشابه كما حدث مع جيله في بطولة ٢٠٠١ خاصة و ان المنتخب يضم بين صفوفه عددا كبيرا من نجوم اللعبة مثل أحمد الأحمر و اسلام حسن ويحيي الدرع وممدوح هاشم وإبراهيم المصري وغيرهم من النجوم .

وأشار زكي أن لاعبي كرة اليد المصريين دائما ما يبهرون الجميع بمستواهم المتميز في اي بطولة مجمعة سواء الجيل الحالي أو الأجيال السابقة مؤكدا على انه يثق في كل اللاعبين و جهازهم الفني لتحقيق انجازا تاريخيا جديدا.