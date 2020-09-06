هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق لاعب ليفربول الشاب نيكو ويليامز في أولى مشاركاته الدولية، وذلك في الدقيقة 94، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ويلز للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد بلغاريا عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.
جدير بالذكر أن النسخة الثانية من البطولة كانت قد انطلقت يوم الخميس الماضي.
وتوج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الماضية، وهي النسخة الأولى في البطولة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ويلز تفوز على بلغاريا بهدف نظيف في دوري الأمم الأوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.