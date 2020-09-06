ويلز تفوز على بلغاريا بهدف نظيف في دوري الأمم الأوروبية

فاز المنتخب الويلزي على نظيره المنتخب البلغاري بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في المستوى الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق لاعب ليفربول الشاب نيكو ويليامز في أولى مشاركاته الدولية، وذلك في الدقيقة 94، ليقود فريقه لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ويلز للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد بلغاريا عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من البطولة كانت قد انطلقت يوم الخميس الماضي.

وتوج المنتخب البرتغالي بلقب النسخة الماضية، وهي النسخة الأولى في البطولة.