تعرف على تشكيل الجونة لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لنادي الجونة، بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ب بيراميدز في تمام السادسة من مساء اليوم على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل الأساسي كل من:

إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي.