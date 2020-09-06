مواجهات سهلة للمحترفين المصريين في إنجلترا في كأس الرابطة.. ونارية لـ النني مع آرسنال

سُحبت اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية " الكارابوا" لموسم 2020-2021.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة نسبيًا للاعبينا المحترفين في إنجلترا، باستثناء لاعبنا محمد النني مع ارسنال، الذي أوقعته القرعة في مواجهة ليستر سيتي في الدور الثالث.

وبالنسبة لليفربول الذي يلعب لصفوفه محمد صلاح، فيواجه في الدور الثالث الفائز من مباراة برادفورولينكولن في الدور الثاني.

ويلاقي فريق أستون فيلا والذي يلعب لصفوفه المحترفان المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، أمام فريق بورتون ألبيون في الدور الثاني، على أن يواجه حال تخطيه عقبة بورتون، الفائز من مباراة نورثامبتون و بريستول سيتي في الدور الثالث.

وبالنسبة لأحمد حجازي، فيلاقي فريقه وست بروميتش ألبيون نظيره هاروجيت تاون في الدور الثاني، على أن يلاقي الفائز في الدور الثالث، الفائز من مباراة ساوثامبتون و برينتفورد.