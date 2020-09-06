العشري وعبد العاطي أبرز المرشحين لخلافة حمادة صدقي

تشير المؤشرات إلى اقتراب طارق العشرى المدير الفنى السابق للنادي المصري لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة خلفا لحمادة صدقي. ودخل مجدى عبد العاطى المدير الفنى السابق لأسوان دائرة الترشيح لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلفا لحمادة صدقي . وكانت إدارة نادى سموحه قبلت اعتذار حمادة صدقى المدير الفنى السابق بعد تعثر النتائج. ويحتل سموحة المركز السادس برصيد ٣٢ نقطة من جدول ترتيب الدوري المصري .

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