خاص.. مارك فوتا ينفي مفاوضات الإسماعيلي للتعاقد معه

نفى المدرب الهولندي مارك فوتا، حقيقة تواصل إدارة النادي الإسماعيلي معه لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز المدير الفني السابق للاسماعيلي.

وقال فوتا في تصريحات خاصة لصدى البلد إنه يدرب حاليا فريق الوحدة الإماراتي منذ يوليو الماضي، ولا توجد مفاوضات مع الإسماعيلي.

يذكر أن التقارير أشارت إلى أن الهولندي مارك فوتا والبرازيلي هيران ريكاردو مرشحان لتدريب الدراويش الفترة المقبلة بالإضافة إلي مدرب يوناني.

يذكر أن الاسماعيلي سيواجه نادي مصر غدًا الإثنين تحت قيادة أحمد العجوز المدرب العام ، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري العام، ويحتل المركز العاشر برصيد 27 نقطة.