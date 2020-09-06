الرياضة

ساني يكشف كيفية انتقاله إلى بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ليروي ساني، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، بالدور الذي لعبه أولي هونيس الرئيس الشرفي للنادي والرئيس السابق له في انتقاله إلى النادي البافاري.

وفي تصريحات لمجلة أعضاء بايرن ميونخ "51"، قال اللاعب الدولي:" كل واحد يعرف أن أولي هونيس لعب دورا هائلا في بايرن، ولا يزال ذا أهمية، ولقد كان شرفا لي أن أزوره".

وأضاف ساني/24 عاما/:" وأعتقد أنه في مثل هذه اللقاءات بالذات يمكنك أن تشعر بالشيء الخاص المميز لدى بايرن، لأنك عندما تلتقي أحدا بشكل خاص في بيته تشعر بشعور مختلف عما تشعره إذا التقيته في مطعم على سبيل المثال".

ومن الممكن أن يخوض ساني أولى مبارياته التنافسية مع بايرن في الثامن عشر من الشهر الجاري في افتتاح الدوري أمام ناديه الأسبق شالكه.

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كان ساني قد انتقل هذا الصيف إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 50 مليون يورو.

وسيرتدي ساني القميص الذي يحمل الرقم المرموق "10"، وقال ساني " هذا رقم له تاريخ كبير، وقد ارتداه من قبلي لاعبون عظماء".

وتابع ساني:" أستطيع التعامل بشكل جيد تحت ضغط ولست من النوع الذي يصاب بالجنون (جراء هذه الحالة)".

وقال ساني:" هذا القميص شرف بالنسبة لي، وقد اخترت هذا القميص عن قصد لإرسال إشارة بأنني جئت إلى هنا لأتحمل المسؤولية، ولدي أهداف كبيرة مع بايرن، وأريد أن أظهر أن من الممكن الاعتماد عليَّ في هذا بشكل كامل".

تجدر الإشارة إلى أن هونيس ولوتار ماتيوس وارين روبين كانوا من بين اللاعبين الذين ارتدوا القميص رقم عشرة في صفوف بايرن ميونخ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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