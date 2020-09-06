الرياضة

الأهلي يعلن سلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة حرس الحدود

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على ‏استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعلن رينيه فايلر ، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة حرس ‏الحدود غدًا.‏

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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