نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن سلبية تحاليل الفريق قبل مواجهة حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه ‏اللاعبون والجهاز الفني والإداري أمس، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها مساء غد على ‏استاد حرس الحدود «المكس»، في الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأجرى الأهلي تحليل «رابيد تيست»، أمس، بعد تعديل البروتوكول الخاص بإجراء الفحوصات ‏والتحاليل الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية في مسابقة الدوري الممتاز.‏

ويعلن رينيه فايلر ، المدير الفني، قائمة الفريق، عقب انتهاء مران اليوم استعدادًا لمواجهة حرس ‏الحدود غدًا.‏