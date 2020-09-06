نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد مطالبه للتخلي عن ثنائي الفريق الأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي آرتورو فيدال إلى يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.
وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيفاوضون يوفنتوس على مبلغ ثابت صغير بالإضافة إلى المكافآت من أجل التخلي عن خدمات سواريز.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيدال يمكنه الرحيل عن النادي الكتالوني بشكل مجاني بشرط التخلي عن باقي مستحقاته المالية للموسم المتبقي في عقده.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه ستكون هناك تحركات حقيقية بالنسبة لهذه الملفات بدءًا من يوم الإثنين المقبل.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.