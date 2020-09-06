الرياضة

برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد مطالبه للتخلي عن ثنائي الفريق الأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي آرتورو فيدال إلى يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيفاوضون يوفنتوس على مبلغ ثابت صغير بالإضافة إلى المكافآت من أجل التخلي عن خدمات سواريز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيدال يمكنه الرحيل عن النادي الكتالوني بشكل مجاني بشرط التخلي عن باقي مستحقاته المالية للموسم المتبقي في عقده.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه ستكون هناك تحركات حقيقية بالنسبة لهذه الملفات بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا