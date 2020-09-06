نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يحدد مطالبه من أجل التخلي عن نجمي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حدد مطالبه للتخلي عن ثنائي الفريق الأوروجواياني لويس سواريز والتشيلي آرتورو فيدال إلى يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسئولي برشلونة سيفاوضون يوفنتوس على مبلغ ثابت صغير بالإضافة إلى المكافآت من أجل التخلي عن خدمات سواريز.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فيدال يمكنه الرحيل عن النادي الكتالوني بشكل مجاني بشرط التخلي عن باقي مستحقاته المالية للموسم المتبقي في عقده.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه ستكون هناك تحركات حقيقية بالنسبة لهذه الملفات بدءًا من يوم الإثنين المقبل.