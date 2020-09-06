نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق الجونة يعلن عن التشكيل لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه بيراميدز بعد قليل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الجونة كلا من :- حراسة المرمى : إسلام طارق خط الدفاع : محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل - جوزيث جوناثان Advertisements خط الوسط : أكرم توفيق - سبرج أكا - إسلام رشدي - إسلام محارب - ألان كيامبادي خط الهجوم : والتر بواليا. البدلاء :- عمر رضوان - خالد صبحي - محمد محسن ليلة - أحمد ياسر ريان - إسلام عبد النعيم - محمد ناجي "جدو" - عمرو بركات - عمرو أحمد عبد الفتاح عموري - عمرو سعداوي.

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