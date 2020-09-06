نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد يستضيف البنك الأهلي في المقال التالي
يذكر أن السكة الحديد، فاز في أولى مبارياته الودية على فريق المتحدة بهدف توتي، بينما لعب فريق البنك الأهلي، ثمانية مباريات ودية، حقق خلالها الفوز في مباراتين على النجوم واتحاد الشرطة، وتعادل في ثلاث مباريات، مع بتروجت والقناة والانتاج الحربي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أيضا أمام الداخلية وانبى والنصر.
ويحتل السكة قمة المجموعة السادسة للقسم الثالث، برصيد 50 نقطة، قبل توقف النشاط الكروي حقق خلالهم الفوز في 13 مباراة وتعادل في 11 مباريات، وتلقى هزيمة وحيده، وسجل لاعبيه 45 هدف، وسكنت شباكه 17 هدف .
بينما فريق البنك الأهلي وصيف، المجموعة الأولى بدورى القسم الثاني، برصيد 35 نقطة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبيه 22 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.
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