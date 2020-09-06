نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

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خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري.

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي.

خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.