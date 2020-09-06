عاجل- فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود غدًا الاثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الأهلي كلا من :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري.
خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي.
خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.
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