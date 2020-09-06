أيوب الكعبي يصدم الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - صدم المهاجم المغربي أيوب الكعبي، ناديين القمة الأهلي والزمالك، بشأن إمكانية انضمامه لإحدى الفريقين خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وفسخ صاحب الـ 27 عاما عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني، سجل الكعبي خلال مشواره مع الفريق 9 أهداف وصنع هدفين.
ووفقاً لما ورد بصحيفة "المنتخب" المغربية،" فإن المهاجم المفربي أيوب الكعبي لن يلعب لـ ناديين القمة الأهلي أو الزمالك".
وواصل:" لا يرغب اللاعب في الإنتقال لأي من الفريقين، مشيرا نحو رغبته في الاحتراف الأوروبي".
واستكمل:" ودخل بيراميدز دائرة الراغبين في الحصول على خدمات المهاجم، وأصبح الأقرب في حال تعذر على اللاعب الاحتراف بأوروبي".
وأختتم:" يرغب نادي الوداد المغربي في التعاقد مع الكعبي إلا أن عرض بيراميدز يفوق عرض الفرق المغربية".
ويذكر أن لعب أيوب الكعبي بقميص الرجاء في بداية مسيرته مع الكرة، قبل أن ينضم لنهضة بركان.
أما على المستوى الدولي، استطاع الكعبي مع المنتخب المغربي تسجل هدفين خلال 9 مباريات.
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