

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 6:00 مساءً - 6 سبتمبر، 2020 رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏حرس الحدود، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن منافسات ‏الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي ‏معلول ومحمد هاني وأحمد فتحي وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ‏وجيرالدو وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد سليمان وأليو بادجي ومحمد شكري وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏ اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى فايلر يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الحرس

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