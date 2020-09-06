فايلر يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الحرس

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6:00 مساءً - 6 سبتمبر، 2020
رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، التي تقام مساء غد الإثنين على استاد حرس الحدود «المكس»، ضمن منافسات الجولة 25 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وأحمد فتحي وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد سليمان وأليو بادجي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
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