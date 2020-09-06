نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت ثاني مرة.. تأجيل مباراة هلال الشابة ومستقبل سليمان في الدوري التونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأجل لقاء هلال الشابة ومستقبل سليمان، في الدوري التونسي، للمرة الثانية؛ لعدم صلاحية أرضية ملعب الشابة، الذي غمرته مياه الأمطار.

وكان مقررا خوض المواجهة لحساب الجولة 24، أمس السبت، وتم تأجيلها لليوم الأحد؛ بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان اليوم الأحد، إنه بعد معاينة الملعب البلدي بالشابة صباح اليوم، تأكد عدم أهلية الملعب المذكور لاحتضان مباراة الهلال الشابي ومستقبل سليمان.

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وكانت الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة، قد أصدرت بيانا، مساء أمس، لمحت فيه لإمكانية إجراء المباراة في ملعب آخر، حال عدم صلاحية ملعب الشابة، ما أثار حفيظة إدارة هلال الشابة، التي أكدت تشبثها بخوض المباراة على ملعب الشابة دون غيره.

وينتظر أن يكون الموعد الجديد للمباراة، غدا الإثنين.

يذكر أن هلال الشابة ومستقبل سليمان، يتقاسمان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري بـ27 نقطة.