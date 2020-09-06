تقارير تونسية: الأهلي يقدم عرضا مغريا لضم فرجاني ساسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية تونسية عن تقدم النادي الأهلي بعرض مغري للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد موقع "تونس الرقمية" التونسي أن إشراف قنفود، المعدة الذهنية لمنتخب تونس كشفت أنها تواصلت مع ساسي والذي أكد لها أنه بالفعل تلقى عرض ضخم من الأهلي للتعاقد معه ولكنه سمنح الأولوية للزمالك.
ونقل الموبع تصريحات إشراف بخصوص ساسي حيث قالت: "الأولوية لدى ساسي ، البقاء في الزمالك ، خاصّة أنّه مرتبط بالنادي و جماهيره ، لكنه ينتظر تقدير الإدارة له بعرض مالي مناسب لتجديد عقده”.
يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك ينتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم المقبل 2021 ولم يجدد حتى الآن مع الفارس الأبيض وبالتالي يحق له التوقيع إلى أي نادي في الشتاء مجاناً.
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