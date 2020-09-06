الرياضة

مواعيد مباراتي الأهلي ضد الإسماعيلي والاتحاد في الدوري

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباراتي الأهلي ضد الإسماعيلي والاتحاد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد الجولة السادسة والعشرين والسابعة والعشرين بالأمس، وسوف يلتقي النادي الأهلي خلال الجولتين مع فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وسوف يواجه الاهلي نظيره الاسماعيلي يوم 11 سبتمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وأيضاً يحل ضيفا على الاتحاد السكندري يوم 14 سبتمبر على نفس الملعب.

وحقق النادي الأهلي الفوز في المباراة الماضية أمام نادي وادي دجلة بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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