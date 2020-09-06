الأسماء النسائية تظهر بقوة في قوائم الترشيحات والمنافسة على مقاعدها لا تقبل المساومة

مع اقتراب انتخابات الاتحادات الرياضية

كتبت ـ زينب الزدجالية :

مع اقتراب الاقتراع الفعلي لانتخابات الاتحادات الرياضية في الدورة الانتخابية الجديدة 2020ـ2024 ظهر بقوة عدد من الاسماء النسائية التي أبدت رغبتها في الدخول في ساحات الانتخابات ليؤكدن دورهن الفاعل في الساحة الرياضية التي شهدت خلال الاعوام السابقة على جهودهن في تطور العديد من الالعاب ناهيك ان وجودهن يكفل للرياضيات العمانيات حقوقهن التامة في العديد من النواحي حيث يطمحن الى تحقيق نتائج مشرفة في الاتحادات التي يرغبن المشاركة فيها .

قائمة القوى

أعلنت في وقت سابق مترشحتان عن رغبتهما في الدخول الى معترك الانتخابات القادمة ، و هما عائشة بنت عبدالله الجابرية اخصائية نشاط رياضي اول بوزارة الثقافة و الرياضة و الشباب و خولة بنت راشد الرواحية رئيسة قسم الانشطة الرياضية بدائرة الرياضة النسائية ، حيث تعد المترشحتان من الاسماء البارزة و المعطاءة في الساحة الرياضية بشكل عام و النسائية بشكل خاص ، حيث عملت المترشحتان خلال الفترة الماضية باجتهاد في سبيل تطور الرياضة من مختلف الجوانب ،حيث يدل هذا التوجه على ان المرأة بدأت و بشكل كبير تتفاعل مع الاحداث الرياضية التي تعد حديث الوقت الراهن .

من جانبها قالت خولة بنت راشد الرواحية حول نية ترشحها : امتثالا للحقوق المشروعة للمرأة العمانية للعمل في مختلف المجالات و تقلدها زمام الامور في العديد من الاختصاصات ، و ايمانا مني بان العطاء و المعرفة التي امتلكها حق بأن استثمره في وطني و خدمة تخصصي الرياضي ، و تزامن التطور الحاصل في الدول المتقدمة ، فقد اعلنت ترشحي في انتخابات القوى و بجانب الكفاءات الاخرى ؛ لرغبة مني في تقديم المعرفة و الاسهام في تطور و تنمية رياضة القوى و العمل بشكل تكاملي و متوازن مع الجميع و لكنني سأكثف الثقل من خبرتي لمساندة و دعم الرياضة النسائية و بالتحديد المنتخب النسائي للاتحاد ، فلذا الفترة القادمة ستكون فترة عمل بشكل جاد وفق أسس علمية تم الاستناد عليها سابقا منذ تشكيلنا للمنتخب النسائي في العام 2004 من اجل مستقبل رياضي .

وقالت عائشة بنت عبدالله الجابرية : لقد اعلنت عن رغبتي للترشح لثقتي التامة بالقدرات التي امتلكها في الجانب التطويري لدفع عجلة التنمية الرياضية و الذي اصبح الان مطلبا اساسيا في تحقيق الانجازات التي نسعى للوصول اليها من خلال خبراتنا و تواجدنا في الميادين المختلفة ، حيث ان تعاوني السابق في رياضة العاب القوى و مختف الالعاب اعطاني يقينا بان ما اصبو اليه في تقديم عطاءاتي في رياضة القوى هو امر في المسار الصحيح و اتطلع للسير عليه قدما و بإذن الله نحقق جميعا ما هو مطلوب منا سواء لخدمة اللعبة بشكل عام و المنتخب النسوي بشكل خاص و تحقيقا لرؤية 2040 .

قائمة الطائرة

وأبدت سعادة بنت سعيد العزرية عن رغبتها في الترشح لعضوية الاتحاد العماني للكرة الطائرة وذلك استكمالا للمشوار الذي بدأته معهم منذ سنوات مضت ، و تعد العزرية واحدة من الأسماء النسائية التي قادت رياضتنا النسائية في لعبة كرة الطائرة ، حيث تعد اول امرأة تفوز في الانتخابات الرياضية حيث دعت سابقا بتواجد المرأة في الانتخابات القادمة للاتحادات الرياضية وذلك تعزيزا لدور المرأة في التنمية الرياضية، وخاصة الرياضة النسائية، التي كادت تخلو منها في الفترة الحالية من العنصر النسائي عدا الاتحاد العماني للكرة الطائرة الذي حظي بمقعد للمرأة بمجلس ادارته وللدورة الثانية على التوالي كرئيسة للجنة .

و في حديث – سابق لها – عن الانتخابات القادمة قالت سعادة العزرية : أدعو المرأة العمانية بالتواجد في مثل هذه المحافل لما فيه من عوائد ايجابية على الرياضة النسائية، فتجديد العطاء يدفع عجلة التنمية والنهضة المتجددة، وانا بدوري سأقدم كل الدعم لهن خلال الفترة المقبلة كما يسرني ايضا ان اواصل عطائي في تقديم امكانياتي وطاقاتي في دعم رياضة الكرة الطائرة وبالتحديد رياضة المرأة في الكرة الطائرة في الدورة الانتخابية القادمة ، كما ان تدعيم الرياضة النسائية بالعناصر النسائية الجديدة والشابة له دور فاعل في دعم الرياضة نظرا لمواكبتهن اهم الاحداث الرياضية والتي تسهم في دعم رؤية “عمان 2040” التي تدعو الى الاخذ بكل ما يدعو الى التنمية والتطور.

نساء قادمات

ستزيح الايام القادمة الستار عن بعض الاسماء النسائية التي بدأت بالتحرك في هذا الشأن تباعا و مع اقتراب مواعيد فتح ابواب الترشح ، حيث تتوارد اخبار بين الفينة و الاخرى عن بعض الراغبات ، الا انه لم يتم التأكيد فيما يخص ترشحهن ، حيث ان المفاوضات مع بعضهن قيد التحرك ولم يبت او يصدر منهن اية تأكيد او اشهار في هذا الخصوص .

نساء في المجالس السابقة

اثبت المرأة العمانية تواجدها سابقا في مختلف مجالس ادارات الاتحادات العمانية ، سواء بالتعيين او الانتخابات ، حيث كانت شنونة البروانية أول عضوة تضم في مجلس ادارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة ، و تم تنصيب حبيبة بنت علي الهنائية نائبة لرئيس الاتحاد في العام 2008 ، ووحيدة السيابية كعضوة في الاتحاد العماني لكرة السلة ، فيما فازت سعادة بنت سعيد العزرية بالانتخاب بعضوية مجلس ادارة الاتحاد العماني للكرة الطائرة في أول تجربة للانتخابات الرياضية في السلطنة .