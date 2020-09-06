أسماء مكررة تسعى للتواجد في سباق الترشح للاتحاد العماني للتنس

كتب ـ بدر الزدجالي:

يشهد السباق إلى مجلس إدارة الاتحاد العماني للتنس في دورته الانتخابية الجديدة 2020/2024 حراكا اقل نسبيا عن بقية الاتحادات الاخرى التي ظهرت خلالها ملامح المترشحين بشكل اكبر وخاصة المنافسين على المناصب الرئيسية وفي اتحاد التنس لم يظهر حتى الان وبشكل رسمي عن الاسماء المترشحة لرئاسة الاتحاد رغم التحركات الذي يقوم به عدد من الشخصيات لكسب ود اعضاء الجمعية العمومية منذ فترة.ومن المتوقع ان تشهد الحركة الانتخابية باتحاد التنس من الاسماء ذاتها المتواجدة في المجلس الحالي والمجالس السابقة مع توافد عدد من الاسماء التي سبقت وان تواجدت في عضوية المجلس في الدورات الماضية في مختلف المناصب.وجاءت التحركات خلال الايام الماضية والتي اظهرت نيات المترشحين لمختلف المناصب ومنها منصب الرئيس حيث ظهرت ملامح ونية تواجد الرئيس الحالي خالد العادي للتواجد في دورة انتخابية اخرى وهناك ايضا نية كبيرة من احد رؤساء اندية جنوب الشرقية الذي ظهرت ملامح ترشحه بشكل كبير من خلال الزيارات والاتصالات مع اعضاء الجمعية العمومية وكذلك تتجه النية لاحد رؤساء الاتحاد السابقين للتواجد من جديد في هذه الدورة الانتخابية.

وفي منصب نائب الرئيس اعلنت ثلاثة اسماء رغبتها بالترشح لهذا المنصب وهم عبدالله المقدم من نادي ظفار والذي سبق وان تواجد في مجلس ادارة اتحاد التنس في الدورة السابقة وسالم بابكر الذي شغل هذا المنصب في الدورات السابقة وينوي كذلك راشد الهاشمي من نادي البشائر الترشح لهذا المنصب وتشير المؤشرات الى غياب خالد النبهاني نائب رئيس الاتحاد الحالي عن نية الترشح للدورة الجديدة وفي امانة السر اعلن حتى الان منذر البرواني امين سر الاتحاد العماني الحالي للتنس نيته الاستمرار بالترشح وفي منصب امين الصندوق ينوي كذلك صديق الهاشمي امين الصندوق الحالي بالاستمرار بمنصبه بالاضافة الى حمدان السليمي ممثلا لنادي اهلي سداب.فيما تزخر عدد من الاسماء المتنافسة على منصب العضو في الدورة الحالية حيث يرغب اغلب الاعضاء الحاليين بالاستمرار حيث اعلن كل من سعود البلوشي من نادي المصنعة واحمد الحجري ممثل نادي بدية وموسى الهنائي من نادي بهلا واحمد اليافعي من نادي صلالة ومحمد العمري من نادي مرباط وخالد البوصافي من نادي قريات وسعيد البرماني ممثلا لنادي مجيس.ومن المتوقع ان تقام انتخابات الاتحاد بتاريخ 16 نوفمبر القادم على ان يفتح باب الترشح قبل اسبوعين من موعد الانتخابات.