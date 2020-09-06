اليحمدي يقدم أوراق ترشحه لرئاسة الهوكي والعلوي لرئاسة السباحة وفتح باب الترشح في الطائرة

في الدورة الانتخابية الجديدة

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

شهدت أروقة اتحادي الهوكي والسباحة يوم أمس حراكا نشطا من قبل المتقدمين بطلبات الترشح للدورة الانتخابية الجديدة 2020ـ2024 ففي الاتحاد العماني للهوكي قدم أحمد بن محمد بن حسن اليحمدي بأوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد وقدم عبد الرحمن بن محمد البلوشي أوراق ترشحه لمنصب امين السر العام وفي منصب عضوية الاتحاد قدم كل من سالم بن غريب القرطوبي و داود بن سليمان الكمشكي وياسر بن عبد الله سليمان. وفي الاتحاد العماني للسباحة قدم ناصر بن سعيد العلوي من نادي الطليعة أوراق ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد وفي منصب عضوية الاتحاد تقدم 5 مترشحين وهم محمد العلوي من نادي ( اهلي سداب ) وعبدالله الشماخي من نادي ( الشباب) وسعيد المطروشي من نادي ( المصنعة ) وعلي العلوي من نادي ( الوحدة ) واحمد الحسيني من نادي ( سمائل ).

اتحاد الطائرة

من ناحية اخرى وجه الاتحاد العماني لكرة الطائرة الدعوة للأندية الأعضاء بالاتحاد وذلك لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية ۲۰۲۰-۲۰۲٤م وذلك يوم الأربعاء ٤ نوفمبر القادم في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة العين بفندق سيتي سيزنز الخوير وحددت الدعوة للأندية الأعضاء بالاتحاد لحضور الاجتماع المذكور أعلاه في الموعد والمكان المحددين.

ومن جانب آخر طالب الاتحاد الأندية الأعضاء المنتهية عضويتها المبادرة بتجديد العضوية، كما اعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الترشح لمجلس إدارة الاتحاد للفترة ٢٠٢٠-٢٠٢٤م من تقديم ملفات ترشحهم باليد إلى المختصين بمقر الاتحاد.وقد فتح الاتحاد موعد استلام الملفات اعتباراً من يوم أمس الأحد على أن ينتهي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء ١٥ سبتمبر الجاري .

وقد أتاح الاتحاد ميزة التقدم للراغبين في الترشح من المحافظات عن طريق إرسال ملفاتهم عبر عنوان البريد المسجل والخاص بالاتحاد العماني لكرة الطائرة باسم رئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات. وتنص المادة القانونية (٣٢) من النظام الأساسي من لائحة الإتحاد لإقامة الاجتماع والتي تشير الى أنه لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها المستوفين الشروط (النصف + ۱ ) فإن لم تتوفر هذه الأغلبية المطلقة حتى الساعة ۱١ صباحا من نفس يوم الاجتماع يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في الساعة ۱۱٫۳۰ صباحاً من نفس اليوم، على أن يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق الحضور لمناقشة جدول الأعمال الخاص بالاجتماع وقد أرسل الاتحاد جدول أعماله للجمعية العمومية لمناقشتها في الاجتماع وكان بدر بن علي الرواس رئيس الاتحاد العماني للكرة الطائرة قد اعلن ترشحة لرئاسة الاتحاد للمرة الثالثة على التوالي .