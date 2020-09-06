الفيروز يشارك في المؤتمر الدولي الأول لرياضة التقاط الأوتاد

شارك محمد بن عيسى الفيروز رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد كضيف شرف ومتحدث رئيسي في المؤتمر الدولي الأول لرياضة التقاط الأوتاد والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي مستقبل هذه الرياضة العريقة وشهد مشاركة كبيرة من قبل المهتمين برياضة التقاط الأوتاد من الهند وباكستان والنيبال واليمن واستراليا وبريطانيا وأميركا وفلسطين والسعودية وجنوب أفريقيا والمغرب وكازخستان وكندا والنرويج والسودان والعراق . وقد تحدث محمد الفيروز في كلمته عن رياضة التقاط الأوتاد وتطورها على مر السنين وتطرق الى الممارسين لهذه الرياضة حيث كانت تمارس غالبا في الوحدات العسكرية ثم مارسها المدنيون بعد ذلك فلم تنحصر على العسكريين فقط لتشهد تطورا كبيرا بعدها لتمارسها فئات المجتمع المختلفة وكذلك لمختلف الأعمار ومثال ذلك نظمت بطولات للفارسات وكذلك للناشئين والشباب وتحدث الفيروز عن الدول الممارسة لهذه الرياضة سابقا ووجود قانونيين لممارستها وتم تشكيل فرق عمل لتوحيد هذين القانونين في قانون واحد ولتشهد السلطنة في عام 2007 أول بطولة دولية لالتقاط الأوتاد بالقانون الجديد والذي ساهم بشكل كبير في تطور هذه الرياضة والمضي بها قدما ثم تطرق الفيروز الى تشكيل الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد والذي اتخذ من السلطنة مقرا له وذلك في عام 2013 وتحدث عن أدوار الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وأهدافه في تطوير هذه الرياضة ونشرها في مختلف قارات العالم من خلال البطولات الذي نظمها والبطولات الدولية النوعية التي استحدثها الى جانب الدورات البرامج التدريبية للحكام والمتسابقين والأطباء البيطريين . وتحدث في المؤتمر من السلطنة محمد بن سالم المالكي رئيس لجنة التقاط الأوتاد بالاتحاد الأسيوي للفروسية ودالين باكسا رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وأحمد أفسر مدرب ومدير سابق للمنتخب الهندي لالتقاط الأوتاد وعابد تارين الأمين العام للاتحاد الأسيوي للفروسية وجيفر سنج الأمين العام للاتحاد الهندي الهندي للفروسية والدكتور فاروق أحمد رئيس الاتحاد الباكستاني للفروسية وراجبورت الرئيس السابق للجنة التقاط الأوتاد بالاتحاد الأسيوي للفروسية وبول براون رئيس الاتحاد البريطاني لالتقاط الأوتاد وتناول المتحدثون في أوراقهم العديد من المحاور التي تناولت تطور رياضة التقاط الاوتاد في بلدان العالم المختلفة ومستقبل هذه الرياضة العريقة وقام المشاركون بالمؤتمر بمداخلة المتحدثين في حوار بين أن هذه الرياضة تحظى بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم ومستقبلها سيكون مشرقا من خلال الأجندة التي وضعها الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد والذي يمضي قدما في تحقيقها .

