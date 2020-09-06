أجرى لاعب منتخبنا الوطني للشباب طارق المعشري عملية جراحية في الرباط الصليبي حيث يتماثل حاليا الى الشفاء وقد وجه سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم شكره وامتنانه لإدارة مستشفى الحياة الدولي وإلى الدكتور سويلم الغنامي والفريق الطبي الذي اشرف على العملية . وقد قام الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد سعيد بن عثمان البلوشي وسعيد بن حميد العامري مدير إدارة المنتخبات الوطنية بالوكالة برفقة الدكتور ماجد الوردي بزيارة اللاعب في المستشفى والاطمئنان عليه بعد اجراء العمليه بنجاح ولله الحمد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر طارق المعشري يجري عملية جراحية في الرباط الصليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.