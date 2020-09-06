طارق المعشري يجري عملية جراحية في الرباط الصليبي

أجرى لاعب منتخبنا الوطني للشباب طارق المعشري عملية جراحية في الرباط الصليبي حيث يتماثل حاليا الى الشفاء وقد وجه سالم بن سعيد بن سالم الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم شكره وامتنانه لإدارة مستشفى الحياة الدولي وإلى الدكتور سويلم الغنامي والفريق الطبي الذي اشرف على العملية . وقد قام الأمين العام المدير التنفيذي للاتحاد سعيد بن عثمان البلوشي وسعيد بن حميد العامري مدير إدارة المنتخبات الوطنية بالوكالة برفقة الدكتور ماجد الوردي بزيارة اللاعب في المستشفى والاطمئنان عليه بعد اجراء العمليه بنجاح ولله الحمد.

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