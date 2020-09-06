حرص المهندس ممدوح عيد المدير التنفيدي لنادي بيراميدز على التواجد في استاد خالد بشارة بالجونة على رأس وفد الإدارة لمساندة فريق الكرة قبل مباراته الهامة في الدوري أمام نظيره نادي الجونة.
ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة باستاد خالد بشارة في إطار مباريات الجولة ٢٥ من الدوري الممتاز.
وحرص عيد على دعم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أنتي تشاتشيتش وطالبهم بالفوز من أجل مواصلة المنافسة على مركز متقدم بجدول الترتيب.
كما تواجد بملعب خالد بشارة، خالد بدر نائب المدير التنفيذي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالصور.. ممدوح عيد يتابع مباراة بيراميدز والجونة من استاد خالد بشارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.