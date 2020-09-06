مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى جمهوره .. شاهد

وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جمهوره عبر تغريدة نشرها في حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". وكتب مومن زكريا: "جمهوري الحبيب: دايما باستمد منكم القوة وبتعطوني الأمل.. ربنا ما يحرمني منكم..". وتفاعل مع مؤمن زكريا عدد كبير من جمهوره، وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : - مليون سلامه عليك يا مؤمن - دعواتنا وأمنياتنا القلبيه بالشفاء العاجل - ربنا يشفيك وترجع بالسلامه يا مؤمن ويشفي كل مريض يا رب ⁦. Advertisements - ربنا يشفيك ويعفو عنك وتقوم بالسلامه يا بطل .. زملكاوى ولكن بحبك اقر ايضا : يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على طلب النادى الأهلى الخاص بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك. ووجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب

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