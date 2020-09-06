خليفة محمد صلاح.. 5 معلومات عن محمود صابر لاعب الأهلي المنضم إلى النجم الساحلي

ووفقا لموقع " فوت 24" التونسي، فإن محمود صابر صاحب الـ 18 عاما، وقع رسميا لنادي النجم الساحلي لمدة 4 مواسم، كما أعلن اللاعب ايضا انضامه إلى النادي التونسي.
ويستعرض " دوت الخليج" 5 معلومات عن محمود صابر لاعب الأهلي المنضم حديثا إلى النجم الساحلي:
1- انضم محمود صابر إلى الأهلي في 2014 قادما من نادي ناصر الفكرية مقابل 20 ألف جنيه.
2- رفض محمود صابر تجديد عقده مؤخرا مع النادي الأهلي، بسبب طلب إدارة القلعة الحمراء منه التجديد على بياض، حسبما أكد اللاعب.
3 - أطلقت بعض المواقع العالمية على محمود صاحب لقب " صلاح الجديد"، نظرا لتشابه طريقة لعبه ٢مع طريق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.
4 - تلقى محمود صابر خلال السنوات الماضية، العديد من الأوروبية خلال الفترة الماضية أبرزهم عرضي بنفيكا وفالنسيا، لكن الأمور لم تكتمل.
5 - يرى محمود صابر أن النجم الساحلي هو بوابته الأنسب للاحتراف في أوروبا،حيث اكد انه سيلعب في القارة العجوز بعد موسم وحيد من ارتدئه قميص النجم الساحلي.
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