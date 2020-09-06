قرار عاجل ضد حكم القمة الكرواتي إيفان بيبيك

وأشارت صحيفة المدينة السعودية، إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بصدد إصدار قرار بإبعاد بيبيك من إدارة أي مباراة في الدوري، بسبب أخطائه في مباراة اتحاد جدة والنصر.
وأضافت الصحيفة بأن بيبيك تغاضى عن طرد لاعبين من النصر في تلك المباراة إضافة إلى عدة أخطاء أخرى، بالإضافة للقطة وقوفه مع عبدالرحمن الحلافي المشرف عن الكرة في فريق النصر، بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد، وهو يظهر له شيئًا على هاتفه الجوال.
يذكر أن بيبيك كان حكمًا لمباراة القمة الماضية بين الزمالك والأهلي والتي خسرها الأخير بثلاثية، وشهدت اعتراضًا من لاعبيه على قرارته، إضافة إلى خسارة المارد الأحمر أيضًا أمام بيراميدز الموسم الماضي، حيث كان بيبيك حكمًا للمباراة أيضًا.
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