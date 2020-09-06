الرياضة

قرار عاجل ضد حكم القمة الكرواتي إيفان بيبيك

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أكدت تقارير صحفية، أنه سيتم إبعاد الكرواتي إيفان بيبيك من إدارة مباريات الدوري السعودي في الفترة المقبلة بسبب أخطائه الكارثية في مباراة فريقي اتحاد جدة والنصر.

وأشارت صحيفة المدينة ، إلى أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بصدد إصدار قرار بإبعاد بيبيك من إدارة أي مباراة في الدوري، بسبب أخطائه في مباراة اتحاد جدة والنصر.

وأضافت الصحيفة بأن بيبيك تغاضى عن طرد لاعبين من النصر في تلك المباراة إضافة إلى عدة أخطاء أخرى، بالإضافة للقطة وقوفه مع عبدالرحمن الحلافي المشرف عن الكرة في فريق النصر، بين شوطي المباراة التي جمعت فريقه بالاتحاد، وهو يظهر له شيئًا على هاتفه الجوال.

يذكر أن بيبيك كان حكمًا لمباراة القمة الماضية بين الزمالك والأهلي والتي خسرها الأخير بثلاثية، وشهدت اعتراضًا من لاعبيه على قرارته، إضافة إلى خسارة المارد الأحمر أيضًا أمام بيراميدز الموسم الماضي، حيث كان بيبيك حكمًا للمباراة أيضًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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