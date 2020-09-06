ناصر منسي يقود الهجوم .. تشكيل الطلائع في مواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : محمد بسام
خط الدفاع : محمد ناصف – علي الفيل – خالد سطوحي – عبد الرحمن زولا
خط الوسط : مهند لاشين – فرانك ستيفن – محمد شحاتة - كريم طارق – أحمد سمير
خط الهجوم : ناصر منسي
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