أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى : محمد بسام Advertisements خط الدفاع : محمد ناصف – علي الفيل – خالد سطوحي – عبد الرحمن زولا خط الوسط : مهند لاشين – فرانك ستيفن – محمد شحاتة - كريم طارق – أحمد سمير خط الهجوم : ناصر منسي

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ناصر منسي يقود الهجوم .. تشكيل الطلائع في مواجهة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.