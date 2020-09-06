ريكاردو يوضح حقيقة تفاوض الإسماعيلي معه

أوضح البرازيلي هيرون ريكاردو، أحد أبرز المدربين الذين قادوا الإسماعيلي سابقًا، حقيقة تفاوض مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، معه لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا للفرنسي ديدييه جوميز.

وقال " ريكاردو" في تصريح خاص بالفعل تلقيت إتصالًا هاتفيًا من مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ولكن حتى الأن لم يتم التوقيع بشكل رسمي.

وعلم دوت الخليج حقيقة الصورة التي تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر ، تجمع بين " ريكاردو" ومحمد الكلية عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، خلال توقيعه على عقود، أنها تم التقاطها عندما تنازل ريكاردو عن مستحقاته المتأخرة بالنادي، حيث كان مديرًا فنيًا سابقًا للدراويش.

يذكر أن الإسماعيلي يواجه نادي مصر غدًا الإثنين تحت قيادة أحمد العجوز المدرب العام ، ضمن منافسات الجولة الـ ٢٥ من مسابقة الدوري العام، ويحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة.