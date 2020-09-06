الدوري المصري| بيراميدز يتقدم على الجونة بهدف نظيف في الشوط الأول

وتمكن جون أنتوي لاعب نادي بيراميدز من إحراز هدف تقدم فريقه في شباك الجونة في الدقيقة "44"، عقب إرسال أحمد توفيق تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ليقابلها أنتوي برأسية قوية مرت في أعلى الزاوية اليسرى داخل المرمى.
وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة كالتالي :-
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد حمدي
خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - إيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:
عبد الرحمن أيمن - طارق طه - عبد الله بكري - عمر جابر - إبراهيم حسن - محمد فاروق - رجب بكار - محمد فتحي - دودو الجباس
وخرج من قائمة المباراة، الدولي التونسي عمر العيوني
بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي :-
إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.
وعلى مقاعد البدلاء كل من:
عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي
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