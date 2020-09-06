الدوري المصري| بيراميدز يتقدم على الجونة بهدف نظيف في الشوط الأول

وتمكن جون أنتوي لاعب نادي بيراميدز من إحراز هدف تقدم فريقه في شباك الجونة في الدقيقة "44"، عقب إرسال أحمد توفيق تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ليقابلها أنتوي برأسية قوية مرت في أعلى الزاوية اليسرى داخل المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة كالتالي :-

وخرج من قائمة المباراة، الدولي التونسي عمر العيوني

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي :-

إسلام طارق، جوناثان نجويم، محمد نجيب، محمود الجزار، لؤي وائل، أكرم توفيق، سيرج أكا، آلان تشيامابادي، إسلام محارب، إسلام رشدي، والتر بواليا.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

عمر رضوان، خالد صبحي، محمد محسن "ليلة"، محمد ناجي "جدو"، إسلام عبد النعيم، عمرو عبد الفتاح "عموري"، أحمد ياسر ريان، عمرو بركات، عمرو سعداوي