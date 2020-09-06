الرياضة

وصول أتوبيس الزمالك إلى إستاد القاهرة لمواجهة طلائع الجيش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وصل اتوبيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الي استاد القاهرة استعداد لمواجهة طلائع الجيش.

 

 

وحرص  الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إلقاء  محاضرة فنية للاعبيين.

 

Advertisements

يأتي هذا  قبل مواجهة طلائع الجيش في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وشرح المدير الفني للاعبين نقاط القوة والضعف بالفريق العسكري وطالب كارتيرون باستغلالها من أجل تحقيق الفوز.

 

ووصل  الفريق الأبيض  لملعب المباراة من أجل الاستعداد لخوض المباراة المرتقبة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وصول أتوبيس الزمالك إلى إستاد القاهرة لمواجهة طلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا