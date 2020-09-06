الرياضة

إسماعيل حفني يدعم العجوز وحمص ويطالبهم بإعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية .. فيديو

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أبدى إسماعيل حفني، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، ونجم الدراويش في عصره الذهبي، حزنه بسبب تراجع ترتيب الإسماعيلي في جدول الدوري العام.

وقال إسماعيل حفني، في تصريح خاص ل "دوت الخليج": "أدعم كلًا من أحمد العجوز المدرب عام ومدير الكرة الجديد للفريق، ومحمد حمص مدرب الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة، وأطالبهم بمحاولة إعادة الروح الجماعية للاعبين لعودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية".

 

وتوجه نجم الإسماعيلي السابق، بالشكر للجهاز الفني السابق للفريق أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة علي الفترة الماضية متمنيًا لهما التوفيق فيما هو قادم.

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وطالب المدير الفني السابق للإسماعيلي، جماهير الفريق الإسماعلاوي بالهدوء والتكاتف للخروج بالإسماعيلي إلى بر الأمان. 

 

يذكر أن الاسماعيلي سيواجه نادي مصر غدًا الإثنين تحت قيادة أحمد العجوز المدرب  العام ، ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام، ويحتل الدراويش المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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