إسماعيل حفني يدعم العجوز وحمص ويطالبهم بإعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية .. فيديو

أبدى إسماعيل حفني، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، ونجم الدراويش في عصره الذهبي، حزنه بسبب تراجع ترتيب الإسماعيلي في جدول الدوري العام.
وقال إسماعيل حفني، في تصريح خاص ل "دوت الخليج": "أدعم كلًا من أحمد العجوز المدرب عام ومدير الكرة الجديد للفريق، ومحمد حمص مدرب الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة، وأطالبهم بمحاولة إعادة الروح الجماعية للاعبين لعودة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية".
وتوجه نجم الإسماعيلي السابق، بالشكر للجهاز الفني السابق للفريق أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة علي الفترة الماضية متمنيًا لهما التوفيق فيما هو قادم.
وطالب المدير الفني السابق للإسماعيلي، جماهير الفريق الإسماعلاوي بالهدوء والتكاتف للخروج بالإسماعيلي إلى بر الأمان.
يذكر أن الاسماعيلي سيواجه نادي مصر غدًا الإثنين تحت قيادة أحمد العجوز المدرب العام ، ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام، ويحتل الدراويش المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة.
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