الدوري المصري| إنبي يتقدم على المصري بهدف نظيف في الشوط الأول

وفي الدقيقة "46"، تمكن أحمد على كامل، لاعب نادي إنبي من إحراز هدف تقدم فريقه في شباك النادي المصري، من خلال كرة عرضية متقنة من علي فوزي من جهة اليمين قابلها أحمد علي برأسية من داخل منطقة الجزاء؛ لتسكن شباك أحمد مسعود.

وجاءت تشكيل المصري لمواجهة إنبي على النحو التالى : حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : حجاج عويس – إسلام أبو سليمة – عبد الرحمن زين – عمر كمال خط الوسط : فريد شوقى – عمرو موسى – مصطفى طيارة – مفتاح طقطق خط الهجوم : أحمد ياسر – اوستن اموتو

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