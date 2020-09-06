وفد الاتحاد الدولي وسبورت فايف يبدأ زيارة صالات مصر لمونديال اليد 2021

بدأ وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وراعيه شركة سبورت فايف الفرنسية، في زيارة صالات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.
واستهل الوفد زياراته بصالة 6 أكتوبر، ويستمر في زيارة باقي الصالات خلال الأيام المقبلة للتأكد من جاهزية الصالات التامة لاستضافة الحدث العالمي.
وفي وقت سابق، صرح حسين لبيب مدير البطولة للموقع الرسمي لمصر 2021: "يوم 31 أكتوبر هو تاريخ جاهزية جميع الصالات الأربعة لاستضافة المباريات، ويتم التنسيق بين كل اللجان لخروج البطولة بالشكل الأمثل".
كما صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الجاهزية الحالية للصالات وصلت إلى 88%، مطلع الشهر الجاري.
وأقيمت قرعة البطولة يوم السبت وسط أجواء ساحرة تحت سفح أهرامات الجيزة.
وتقام البطولة بين 13 و31 يناير المقبل على 4 صالات، هي استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب.
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