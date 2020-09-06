الرياضة

وفد الاتحاد الدولي وسبورت فايف يبدأ زيارة صالات مصر لمونديال اليد 2021

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 بدأ وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وراعيه شركة سبورت فايف الفرنسية، في زيارة صالات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

 

واستهل الوفد زياراته بصالة 6 أكتوبر، ويستمر في زيارة باقي الصالات خلال الأيام المقبلة للتأكد من جاهزية الصالات التامة لاستضافة الحدث العالمي.

 

وفي وقت سابق، صرح حسين لبيب مدير البطولة للموقع الرسمي لمصر 2021: "يوم 31 أكتوبر هو تاريخ جاهزية جميع الصالات الأربعة لاستضافة المباريات، ويتم التنسيق بين كل اللجان لخروج البطولة بالشكل الأمثل".

 

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كما صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الجاهزية الحالية للصالات وصلت إلى 88%، مطلع الشهر الجاري.

 

وأقيمت قرعة البطولة يوم السبت وسط أجواء ساحرة تحت سفح أهرامات الجيزة.

 

وتقام البطولة بين 13 و31 يناير المقبل على 4 صالات، هي استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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