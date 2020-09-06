وفد الاتحاد الدولي وسبورت فايف يبدأ زيارة صالات مصر لمونديال اليد 2021

بدأ وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد، وراعيه شركة سبورت فايف الفرنسية، في زيارة صالات النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

واستهل الوفد زياراته بصالة 6 أكتوبر، ويستمر في زيارة باقي الصالات خلال الأيام المقبلة للتأكد من جاهزية الصالات التامة لاستضافة الحدث العالمي.

وفي وقت سابق، صرح حسين لبيب مدير البطولة للموقع الرسمي لمصر 2021: "يوم 31 أكتوبر هو تاريخ جاهزية جميع الصالات الأربعة لاستضافة المباريات، ويتم التنسيق بين كل اللجان لخروج البطولة بالشكل الأمثل".

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كما صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الجاهزية الحالية للصالات وصلت إلى 88%، مطلع الشهر الجاري.

وأقيمت قرعة البطولة يوم السبت وسط أجواء ساحرة تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتقام البطولة بين 13 و31 يناير المقبل على 4 صالات، هي استاد القاهرة و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب.