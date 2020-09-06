نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو منتخب هولندا يوجهون صدمة لفان خال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية في هولندا اليوم الأحد أن لاعبي منتخب هولندا يرغبون في تولي هينك تين كات المدير الفني لأياكس أمستردام سابقا، منصب الرجل الأول في المنتخب الوطني.

واستقال رونالد كومان من تدريب منتخب هولندا الشهر الماضي لتولي المسؤولية الفنية في برشلونة الإسباني ليخلفه مساعده دوايت لوديويجيس في المنصب خلال مباريات الطواحين في بطولة دوري الأمم الأوروبي الشهر الحالي.

ورجحت تقارير إعلامية طوال الفترة الماضية أن يكون لويس فان جال هو المرشح الأبرز للمنصب ليخوض ولايته الثالثة مع الفريق.

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ولكن تقارير إعلامية أخرى ذكرت اليوم الأحد أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم طلب من اللاعبين نصيحتهم بشأن هوية المدرب الجديد، وقد اقترحوا أسم تين كات الذي سبق له أن تولى منصب المدرب المساعد في برشلونة وتشيلسي.

وكانت أخر تجربة لتين كات البالغ من العمر 65 عاما مع فريق اتحاد جدة السعودي.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة "دي تيليجراف" اليوم الأحد عن تين كات قوله "إذا رشح اللاعبون اسمي بالفعل فإنني أشعر بالفخر، اللاعبون هم أفضل إطار مرجعي بالنسبة للمدرب".