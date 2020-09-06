الرياضة

صراع إنجليزي على نجم برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إنجليزي على نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع قوي بين ثلاث أندية من كبار الدوري الإنجليزي يتابعون وضع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تلك الأندية هي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي وآرسنال ومانشستر يونايتد الذي كان مهتما بالنجم الفرنسي مؤخرًا.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن النجم الفرنسي عاش أوقات غير جيدة في الموسم الأول مع برشلونة عقب إنتقاله إليه في الصيف الماضي قادمًا من أتليتكو مدريد الإسباني.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يبدأ الآن مرحلة جديدة مع المدير الفني للفريق الجديد الهولندي رونالد كومان ويطمح جريزمان في تقديم شيء مختلف عن الذي قدمه في الموسم الأول.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنه إذا لم تسير الأمور بشكل جيد فمن المقرر أن يخوض جريزمان تجربة جديدة ولطالما كان الدوري الإنجليزي وجهة جذابة بالنسبة للنجم الفرنسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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