نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعد لمواجهة حرس الحدود في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير القلعة الحمراء صوب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام حرس الحدود، والمقرر إقامتها غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
ويفتقد الأهلي في مباراة حرس الحدود، كلا من، حسين الشحات ومحمد محمود ومحمود متولي للإصابة، بالإضافة إلى محمود كهربا للإيقاف، فضلا عن، محمود وحيد، محمد متولي ، صالح جمعة، عمرو السولية.
وتنتهى عقوبة الإيقاف الموقعة على كهربا من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقب مباراة حرس الحدود، على أن يكون متاحا بعد هذا اللقاء.
وأعلن رينيه فايلر مدرب الأهلي قائمة الفريق لمواجهة حرس الحدود والتي ضمت كلا من:
حراسة المرمى : محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.
خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمد شكري.
خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - عربي بدر - محمد مجدي "أفشة" - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - جونيور أجاي.
خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي.
جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة.
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