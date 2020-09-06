نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر منسي يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهه الزمالك المقرر اقامتها فى تمام الساعه الثامنة والنصف على ملعب استاد القاهرة الدولي مواجهات الجولة الـ25 لبطوله الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد بسام الدفاع:محمد ناصف - علي الفيل - خالد سطوحي - أحمد السيد زولا Advertisements الوسط: مهند مصطفى - - فرنك ستيفن وسط الهجوم: أحمد سمير - كريم طارق - محمد شحاته الهجوم: ناصر منسي. وكانت مباراة الفريقيين في الدور الأول للموسم الحالي من الدوري الممتاز قد انتهت بفوز الطلائع 3-2.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ناصر منسي يقود هجوم الطلائع أمام الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.