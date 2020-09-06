الرياضة

الألومنيوم يتعادل أمام المصرية للاتصالات سلبيا ويواجه التليفونات

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أحمد جودة - القاهرة - فصل التعادل السلبي، نتيجة مباراة فريق نادي الألومنيوم، أمام نظيره فريق نادي المصرية للاتصالات، في المواجهة التي جمعت بينهما بملعب الاسيوطي، ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي يجربها فريق الالومنيوم، بمعسكره استعدادا لاستئناف مسابقة القسم الثاني .

وكان الفريق الحمادي حقق الفوز على فريق الفيوم بثنائية نظيفة، في أولى مبارياته الودية بمعسكر الفريق، ثم حقق فوزه الثاني امس على مركز شباب سمسطا بهدفين مقابل هدف فى ثانى وديات الفريق بمعسكر الاسيوطى.

ويواجه فريق الالومنيوم عصر الاثنين فريق نادي تليفونات بني سويف ، على أن يختتم تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، ليعود بعدها لنجع حمادي لمواصلة الاستعدادات لمواجهة نادي طهطا، في أولى جولات الفريق الخمسة المتبقية علي نهاية المسابقة.

يذكر ان فريق نادي الألومنيوم يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، ويتبقي له 5 جولات على نهاية المسابقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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