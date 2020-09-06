كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيل الابيض لمواجهة الليلة أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع : أحمد عيد، محمد عبد الغني، محمود علاء، عبد الله جمعة.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، محمد اوناجم، أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : مصطفى محمد.
البدلاء: محمد عواد، إسلام جابر، عمر السعيد، حسام عبد المجيد، مصطفى فتحي، أسامة فيصل، كاسونجو كابونجو، كريم بامبو، محمد عنتر.
ويحتل فريق الكرة الاول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة وذلك بعد الفوز الأخير على نظيره بيراميدز بهدفين نظيفين.
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