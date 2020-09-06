منتخبنا الوطني لناشئي القدم يجري عدة اختبارات في معسكره الداخلي

استعدادا للمشاركة الآسيوية

أجرى منتخبنا الوطني للناشئين صباح أمس حصة تدريبية استمرت لمدة ساعة ونصف على أرضية استاد السيب الرياضي وذلك ضمن معسكره الداخلي المغلق الذي يستمر حتى ٢٠ من سبتمبر الجاري ويأتي في اطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس أمم اسيا للناشئين بالبحرين وقد اشتملت تدريبات يوم امس والتي اشرف عليها المدرب الوطني هلال العوفي ومساعده سلطان الطوقي حيث اشتملت على عدة اختبارات وهي اختبار قوة الدفع الامامي واختبار الرشاقة واختبار السرعات 10م /20م/30م وسوف يؤدي اليوم تدريبات على فترتين صباحة ومسائية من اجل زيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين .

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